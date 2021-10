アップルは長期化する半導体不足を理由に新型スマートフォン「iPhone(アイフォーン)13」の2021年の生産目標を最大1000万台引き下げる見通しだ。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。



アップル株はブルームバーグの報道を受けて、12日の時間外取引で一時1.3%下落した。

原題: Apple Poised to Slash IPhone Production Goals Due to Chip Crunch、Apple Drops on Expected Cut to IPhone Production Goals(抜粋)