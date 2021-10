米アトランタ連銀のボスティック総裁は12日、サプライチェーンの混乱やサービス業の再開による価格高騰は持続する可能性が高く、経済のより多くの部分に広がっているようだと述べた。

ボスティック総裁はピーターソン国際経済研究所向けにバーチャルで講演した。事前に配布された原稿によると、「価格圧力を高めている今般の要因は主として激しく広範なサプライチェーンの混乱だが、それが短期間では終わらないことがますます鮮明になりつつある」と指摘。その点を踏まえれば、物価上昇の力は一過性ものではないとの見方を示した。

さらに「より長期的なインフレ期待は上昇しており、多くの指標が約10年ぶりの水準に達している。こうしたインフレ見通しの上振れリスクは注視する必要がある」と論じた。

原題:

Fed’s Bostic Says U.S. Inflation Is Broadening, Not Transitory(抜粋)