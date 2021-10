8月の米求人件数は1044万件に減少した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は1095万件だった。

統計表

原題: U.S. Job Openings Decreased in August for First Time This Year(抜粋)、U.S. Job Openings Fell to 10.439 Million in Aug.(抜粋)