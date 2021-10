中国、温暖化対策の工程再考も－エネルギー危機悪化で

中国のエネルギー危機悪化が国内経済の成長を脅かしており、政策当局は温暖化対策の目標達成に向けた工程の再考を迫られている。

李克強首相は11日の声明で、環境に優しい経済への移行は安定的なエネルギー供給に支えられる必要があると指摘し、エネルギー政策の工程を決める前に中国は最近の電力不足にどう対処しているかを深く分析すべきだと呼び掛けた。国家エネルギー委員会は会合を先週開いており、李首相のコメントはこれに続くもの。

事情に詳しい関係者によれば、エネルギー移行期の計画案作成に関与した人々の間には今月1日からの国慶節(建国記念日)前にエネルギーを巡る2030年に向けたロードマップが公表され得るとの期待もあったという。関係者は非公開情報だとして匿名を条件に語った。

声明が強調しているのは、石炭や石油、シェールガスなど化石燃料の生産能力を構築し続ける必要性だ。中国は経済発展を優先する必要があり、これが「全ての問題を解決する鍵を握っている」と李首相は論じた。

「エネルギーの安全保障が現代的なエネルギーシステム構築の前提であり、エネルギーの自給能力は強化されるべきだ」とする李首相は、30年までに二酸化炭素(CO2)の排出を抑制し60年までにカーボンニュートラル(実質的な排出ゼロ)を達成する「長期にわたる難しい」取り組みを必要とする目標は、「健全かつ十分なペース配分」で実現される必要があるとも主張した。

