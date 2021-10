ドルＬＩＢＯＲスワップ、クオート表示22日停止－ＳＯＦＲ利用に弾み

国際指標金利のロンドン銀行間取引金利(LIBOR)公表停止に向け、インターディーラーブローカーはドルLIBORスワップのクオートのスクリーン表示を 22日に停止する。代替金利の担保付翌日物調達金利(SOFR)連動のデリバティブ(金融派生商品)取引に弾みがつくと期待される。

LIBORは翌日物と1カ月、3カ月、6カ月、12カ月物のドルLIBORを除き、年末で公表が停止される。

TDセキュリティーズのシニア米金利ストラテジスト、ジェナディー・ゴールドバーグ氏は「インターディーラーのスクリーンが消えればLIBORを参照する取引の困難が増し、SOFR利用を後押しするはずだ。より簡単という理由でLIBORに向かう習慣を絶つため、LIBORが通常用いられていた場所にSOFRを置く試みだ」と指摘した。

米商品先物取引委員会(CFTC)の市場リスクアドバイザリー委員会は約1カ月前、クロスカレンシー市場インターディーラーのクオート慣行を銀行のクレジットリスクなどを反映しないリスク・フリー・レート(RFR)に変更するよう勧告した。

TDセキュリティーズによれば、その結果として、SOFRを参照金利として用いるスワップは、ドル建てクロスカレンシー・スワップ全体に占める割合が約30%、ポンド翌日物平均金利(SONIA)に連動するスワップは、ポンド建てクロスカレンシー市場に占める割合が50%に達した。

