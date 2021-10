コロナ対策で中国に従うだけの香港、ステータス低下のリスク

アジアを代表する2つの金融都市が新型コロナウイルス対策で対照的な対応を見せており、その違いは大きくなるばかりだ。

世界経済と再び結び付くための措置を講じているのがシンガポールだ。リー首相は週末のテレビ演説で、「無期限にロックダウン(都市封鎖)」を続けることはできず、国民は「今後しばらく多くの感染」を目にすることに備えなければならないと述べた。

香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官が取るアプローチは真逆だ。新型コロナを一切容認しないという中国の戦略に従っているためだ。

ブルームバーグテレビジョンとの11日のインタビューで、林鄭長官は1人の死亡は「大きな懸念」になると強調。香港の評判について懸念を示しながらも、「住民を保護する義務がある」と話し、どんな場合であれ企業は香港を中国本土への玄関口として見なしているとの認識を示した。

香港の林鄭行政長官(11日のインタビューで)

林鄭長官のこうした姿勢は、地域の中心地としての香港の将来性への疑念を一段と強めている。香港ではワクチン接種を完了した住民でさえ米国や英国などへの渡航後は21日間のホテルでの隔離が義務付けられているが、シンガポールは米英を含む国々からの訪問者に隔離措置なしの入国を認める方針だ。

1人の香港市民による9日のフェイスブックへの投稿は、現地で多くの人々が感じている倦怠(けんたい)を示している。

「私はここで生まれ、この美しい都市に36年間住んでいるが、もう続けられない」とのコメントに対して11日午後時点で1000を超える「いいね」と500近い意見が寄せられていた。「希望のようなものあれば、つまりこの日に制限が解かれるというようなものがあれば、雰囲気は活気に満ちたものになると思うが、希望や終わりは見えないという気持ちだ」という。

香港の厳格な渡航規制は、2019年に民主化を求める抗議行動の排除に動いた中国政府に感銘を与えることに、香港指導部がどれほど熱心であるかを示すだけだ。ただ本土への渡航にも隔離が必要であり、制限緩和に向けた明確な基準はない。

U.S. companies' Hong Kong presence is slipping as number of China firms rises Source: Hong Kong Census and Statistics Department, Invest Hong Kong

中国広東省で建設資材工場を運営する劉達邦(ダニー・ラウ)氏は、香港が新型コロナを一切容認しない政策を継続すれば、アジアの国際金融ハブとして「香港はシンガポールに簡単に追い抜かれる可能性がある」と指摘する。同工場の製品は主に米国の顧客向けだ。

香港中小型企業聯合会の名誉会長でもある劉氏は「コロナ根絶は非常に困難であり、われわれは当然シンガポールのモデルを歓迎する」とコメント。「5年たってもまだ新規感染があるかもしれない。5年間、入境を閉ざすつもりなのだろうか」と語った。

林鄭長官ら香港当局者はコロナ対策について住民の支持を得ており、感染抑制機能を果たしていると主張。香港ではコロナのパンデミック(世界的大流行)を通じて感染例は1万2300件未満で、死亡者は213人だけだ。香港は政策を自発的に決められないとの見方に対し、林鄭長官は金融センターとして香港は「非常にうまく」いっていると反論した。ただ、林鄭長官は先週、国際ビジネスよりも中国本土の方が「重要」だとも述べている。

原題: Hong Kong Risks Global Status as Singapore Opens Up to World、Hong Kong Is ‘Doing Very Well’ as Hub: What to Watch in China