ウォール街担当のＮＹ連邦地検トップに41歳ウィリアムズ氏－黒人で初

ウォール街の不正を追及する責任を担う米ニューヨーク南部地区連邦地検のトップに、ダミアン・ウィリアムズ氏が就任した。

ウィリアムズ氏はニューヨーク南部地区連邦地検の 232年の歴史で初の黒人検事正となった。また、41歳と歴代検事正の中で最年少の一人でもある。同氏は過去３年間、同地区の証券・商品詐欺タスクフォースを指揮していた。

2017年にはヘッジファンド運営会社ビジウム・アセット・マネジメントの事件を担当。同社の元ファンドマネジャー、ステファン・ルミエール被告は投資家を欺いた罪で禁錮１年６月の量刑を言い渡された。

ヘッジファンドのビジウム、11億円強支払いへ－元トレーダーの不正で

ダミアン・ウィリアムズ氏

ウィリアムズ氏は、ニューヨークで暴力的な犯罪が増加し、法執行機関とマイノリティー社会の関係が最悪の状態となる中で、検事正に就くことになる。

バイデン大統領は８月にウィリアムズ氏を連邦検事正に指名。ウィリアムズ氏は先週上院に指名が承認され、10日に就任した。

バイデン氏、ウォール街担当の次期司法トップ選ぶ作業に着手－関係者

ウィリアムズ氏は報道官を通じて、この記事についてコメントすることを差し控えた。

原題：

Wall Street Enforcer Who Nabbed Visium Fraudster Takes Top Job（抜粋）