米国債利回り、売り誘発のレンジ入り－11月テーパリング確実との見方

景気が改善しインフレの脅威が高まる中で米連邦準備制度が金融政策正常化を来月開始することをトレーダーらは確実視しており、米国債利回り上昇を遮るものは見当たらない状態だ。

10年物米国債利回りは8日、6月以降で初めて1.6%を超えた。住宅ローン担保証券(MBS)に絡む「コンベクシティヘッジ」による売りを誘発するレンジに入った。

米国債利回り、コンベクシティヘッジの引き金レベルに近づく

米債券投資家、ショートポジション積み上げ-売却誘発の水準意識

週ベースの利回り上昇は7週連続で、ブルームバーグの指数によれば、残存10年以上の米国債の投資家は年初来で8%を超える損失となっている。

8日発表の9月の米 雇用で雇用者数の伸びは予想を下回ったものの賃金は大きく上昇し、米金融当局がテーパリング(債券購入の段階的縮小)を開始する妨げにはならない見込みだ。エネルギー価格が急上昇している状況に賃金データが加わり、投資家はインフレ加速が一時的だとう当局者の主張への疑問を深めている。

米雇用者数、19.4万人増に減速-2カ月連続で予想を大きく下回る

FOMCは11月テーパリングの計画維持へ-予想下回る雇用統計でも

次回の連邦公開市場委員会(FOMC)開催は約4週間先だが、13日公表の9月会合議事録が当局者の考えの手掛かりになるだろう。同日発表の9月の米消費者物価指数(CPI)も注目される。CPIは8月まで4カ月連続で前年同月比5%以上の上昇となっている。債券市場のインフレ期待の指標である10年物ブレークイーブンレートは先週、一時2.51%と5月以来の高水準に達した。

アメリベット・セキュリティーズの米金利責任者、グレゴリー・ファラネッロ氏は「世界的なインフレ圧力は現在、関心の最前線かつ中心にある」とした上で、「米連邦準備制度はテーパリングが終わるまでは利上げをしないと繰り返しており、今はテーパリングを開始しなければならない。そうしなければある時点で市場が、利回りを押し上げることで当局に行動を迫るだろう」と話した。

同氏は10年物米国債利回りが1.75-2.25%で2021年を終えると予想している。

原題:

Glidepath to Higher Treasury Yields Gets Fuel as Inflation Brews(抜粋)