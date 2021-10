【米国市況】株下落し長期金利は1.6％に上昇、雇用統計後-原油80ドル

8日の米金融市場では株式が下げ、国債利回りが上昇。9月の米非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回り、米金融政策の見通しはやや複雑化した。

米国株は反落、予想下回る雇用統計受け、荒い値動き

米国債は続落、10年債利回りが6月以降初の1.60%突破

円が2年ぶり安値、カナダ・ドルは国内雇用統計と原油高で高い

NY原油は続伸、80ドル突破-世界的エネルギー危機で供給不安

金スポットは上げ縮小、国債利回り上昇で

S&P500種株価指数とナスダック100指数は値動きの荒い展開の末、下落した。S&P500種は前日比0.2%安の4391.34。ダウ工業株30種平均は8.69ドル(0.1%未満)安い34746.25ドル。ナスダック総合指数は0.5%低下。

9月の米非農業部門 雇用者数は前月比19万4000人増と、伸びが2カ月連続で予想を大きく下回った。JPモルガン・チェースの米国債戦略担当責任者、ジェイ・バリー氏は、今回の雇用統計が「金融当局のテーパリング(資産購入の段階的縮小)計画を狂わせることはないとみるが、労働市場にまだ幾分スラック(たるみ)があることから、金融引き締めはまだまだ先だ」と述べた。

FOMCは11月テーパリングの計画維持へ-予想下回る雇用統計でも

9月は米雇用者数の伸びが減速。失業率は4.8%に低下した

米国債市場ではニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.61%。雇用統計発表後に、6月以降で初めて1.60%を上回った。

外国為替市場ではドルが大半の主要通貨に対して下落。円は対ドルで一時、2019年4月以来の安値となった。米雇用者数の伸びは2カ月連続で市場予想を下回ったが、テーパリングの時間軸には影響しないとの見方が広がった。カナダ・ドルは、原油高と好調なカナダ雇用 統計を追い風に値上がりした。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比でほぼ変わらず。ドルは対円で0.6%高の1ドル=112円24銭。ユーロは対ドルで0.2%高の1ユーロ=1.1570ドル。

ドル・円相場の推移

ニューヨーク原油先物相場は続伸。2014年11月以来初めて1バレル=80ドルを上回る場面もあった。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」が供給をタイトに維持する中、世界的なエネルギー危機で需要が高まっていることが背景。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は、前日比1.05ドル(1.3%)高の1バレル=79.35ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント12月限は44セント高い82.39ドル。

金スポット相場は上げ幅を縮小。米雇用統計が弱かったにもかかわらず、米国債利回りが上昇したことが背景。

金スポット価格(上)と米10年債利回りの推移

スポット価格はニューヨーク時間午後3時23分現在、前日比0.1%高の1オンス=1757.81ドル。一時は1.5%値上がりする場面もあった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、1.80ドル(0.1%)安の1757.40ドルで終えた。

