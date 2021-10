中国、より大幅な電気料金上昇認める－エネルギー危機の悪化阻止へ

中国は電気料金のより大きな上昇を認める方針を示した。国内経済への脅威となっているエネルギー危機の悪化に歯止めをかけるため、ここ数年で最も抜本的な改革に踏み切る。

中国・深圳の公園。街灯が国旗を照らす(9月29日) Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg

李克強首相が主宰した会議後に国務院(政府)が発表した 声明によると、電気料金の最大20%上昇を容認する。現在は同10%と規定している。

また、エネルギー集約度が最も高い産業向けの電気料金については上限を撤廃し、需給状況に応じて設定可能とした。ブルームバーグは先月、中国政府が工業ユーザー向けの電気料金引き上げを 検討していると報じていた。

