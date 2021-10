オーストラリア準備銀行(中央銀行)は8日公表した半期に一度の 金融安定報告で、低金利と住宅価格上昇による行き過ぎた借り入れリスクがなお続いているとの認識を示した。その他の主な内容は以下の通り。

高水準にあり、増加する家計債務に関連したシステミックリスクが積み上がっている

住宅市場の力強さが熱狂に変われば、脆弱(ぜいじゃく)性が増す可能性がある。さらなる物価上昇の見通しは、借り手がより大きなリスクを冒し、銀行が融資基準を緩める事態につながりかねない

貸し付け基準が維持され、システム全体の融資リスクが高まらないことが重要

原題: RBA Says Risks Remain for Excessive Borrowing, House Prices、RBA: Risk of Excessive Borrowing Due to Low Interest Rates(抜粋)