メルケル独首相の出身政党であるキリスト教民主同盟(CDU)のラシェット党首は辞任する意向を示唆した。DPA通信が7日、党内の会議に参加した匿名の関係者の話として報じた。CDUは緑の党および自由民主党(FDP)との組閣の可能性をなお残すが、ラシェット氏は組閣を主導するという個人的な野心を断念することになる。

DPAによると、ラシェット氏はCDUが姉妹政党のキリスト教社会同盟(CSU)と開いた会合で、「党のプロジェクトは個人よりも重要だ」と発言。自らの党首辞任で「うまくいくのなら、それでいい」と述べた。

Laschet Signals Willingness to Step Down as CDU Head: DPA(抜粋)