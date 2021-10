米石油備蓄の放出、「現時点」では計画せず－エネルギー省が発表

米エネルギー省は7日、ガソリン価格上昇への対応として石油備蓄を活用することは「現時点」では計画してないと明らかにした。

これを受け、ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は朝方の下げから反発。一時は前日比0.6%高となった。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は前日、同省グランホルム長官が戦略石油備蓄(SPR)放出の可能性を示唆したと報道。これが原油相場の重しとなっていた。

エネルギー省は声明で「世界のエネルギー市場の供給を引き続き注視しており、各機関と連携して行動の必要性や時期を判断する」と説明。米国民を守るためのあらゆる措置を常に検討しているが「現時点で行動に移す予定はない」とした。

同省報道官によると、原油輸出の禁止も検討されていない。

バイデン米政権は石油価格で必要に応じ追加措置講じる-サキ報道官

