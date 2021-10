米 モデルナは最大5億ドル(約560億円)を投じ、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを年5億回分生産可能な工場をアフリカで建設する。

同社は発表資料で、新工場は新型コロナウイルス感染症(COVID19)を含む疾病を予防するために接種するmRNAワクチン向けの製剤原料を生産する。ワクチンを容器に詰める設備も設置する可能性があるという。

モデルナは工場建設地を選択する作業を近く始める。

原題:Moderna Plans to Spend $500 Million on Vaccine Plant in Africa(抜粋)