米民主党のシューマー上院院内総務は連邦政府の債務上限を巡り、米東部時間7日午前中に共和党と合意を得ることを「われわれは望んでいる」と語った。

シューマー氏は、共和党との協議が進展しているとしながらも、債務上限を短期的に引き上げる同党のマコネル上院院内総務の提案について合意はまだないと説明。東部時間7日午前10時(日本時間同午後11時)から上院が審議を再開する見通しだと述べた。

原題:

Schumer Says Hope to Have An Agreement in the Morning(抜粋)