英国、インフレ高進で年内利上げに現実味－社債利回りは２％突破

イングランド銀行(英中央銀行)の9月の政策発表には、年内にも利上げの可能性があることを示す文言が埋め込まれていたが、この可能性がにわかに現実味を帯びてきた。

ここ数日だけでも、天然ガス価格が急騰し警戒を誘った。投資家のインフレ 期待は13年ぶりの高水準に達し、国内企業は先行きへの 不安を深めている。政府は最低賃金引き上げに言及し、インフレ懸念をさらにあおった。

一つ一つでも中銀の警戒を促すこれらの組み合わせは、インフレ加速が単なる一時的な現象ではないと当局者に認めさせるのに十分かもしれない。

市場は年内の利上げをほぼ完全に織り込んだ。数カ月前には考えられなかった動きだが、11月に0.15ポイントの利上げがある確率は50%超と見なされている。

Ramping Up Bets on tighter policy have exploded higher in recent weeks Source: Bloomberg

英中銀はインフレ率が年末までに4%を超え、2022年に入ってもかなりの期間にわたり同水準にとどまる可能性があるとの見通しを示したが、バンク・オブ・アメリカ(BofA)メリルリンチは6日、インフレ率が来年4月のピーク時には5.1%に達すると予想。従来予想からほぼ1ポイント引き上げた。

インフレ加速と年内利上げ観測で英国債利回りと社債利回りが上昇。ブルームバーグの指数によると、ポンド建て投資適格級社債の平均利回りは20年6月以降で初めて2%を超えた。今回の売りの前で既に、社債のトータルリターンは08年以降の最悪に向かっていた。

原題: U.K. Inflation Jump Risks Unthinkable Rate Hike Becoming Reality、Sterling Credit Yields Top 2% for First Time Since June 2020 (1)(抜粋)