インドのリライアンス・リテール・ベンチャーズがコンビニエンスストアの「セブン-イレブン」を同国内で運営する契約を結んだ。

取引所への届け出で明らかにしたもので、ムンバイ近郊のアンドヘリイーストで1号店を9日にオープンし、その後はムンバイ都市圏内の近隣地域や商業エリアでの「出店を急ぐ」という。

別のインド企業 フューチャー・リテールは、出店目標達成および契約に伴う支払いを傘下企業ができないとして、セブン-イレブンとのフランチャイズ契約を双方合意の下で打ち切っていた。

原題:Reliance Retail in Pact to Launch 7-Eleven Stores in India、India’s Future Retail Terminates Franchise Pact With 7-Eleven (抜粋)