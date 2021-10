債務上限Ｘデー１、２カ月先か、共和提案受け入れなら－ゴールドマン

米連邦債務の法定上限を一度引き上げるだけでも困難な仕事と分かるが、より悪い状況があるとすれば、2回の引き上げを採決せざるを得ないケースだけだろうとゴールドマン・サックス・グループのエコノミスト、アレック・フィリップス氏が指摘した。

フィリップス氏はリポートで、28兆5000億ドル(約3178兆円)の債務上限について、「政治的観点から見て、31兆ドルへの引き上げを目指す(1回の)採決に比べ魅力に欠けるのは、29兆ドルへの引き上げをまず採決し、その後31兆ドルに引き上げるため2回目の採決を行うケースだけだ」との見解を示した。

共和党のマコネル上院院内総務の提案を民主党が受け入れる可能性があり、10月18日とされる債務上限の「Xデー」は1、2カ月先送りされるだろうが、それを歩み寄りと解釈すべきでなく、状況は変わらないかもしれないとフィリップス氏は分析した。

「初めから最も可能性が高いと思われた結果、すなわち他の全ての選択肢を使い果たした後、Xデー直前に債務上限引き上げで財政調整措置のプロセスを用いる結果に終わることもあり得るだろう」と同氏は予想した。

