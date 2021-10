バイデン米政権は石油価格で必要に応じ追加措置講じる－サキ報道官

バイデン米政権はエネルギー価格を「引き続き注視」しており、「必要に応じて追加の措置を講じる」方針だと、ホワイトハウスのサキ報道官が6日、記者会見で説明にした。

サキ報道官によると、ホワイトハウスは国内の一部でみられるガソリン価格上昇について、ハリケーン「アイダ」の影響が一因と受け止めている。

英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)の報道によると、グランホルム・エネルギー長官は6日のエネルギーサミットで、「全てのツールが検討されている」と述べ、戦略的石油備蓄(SPR)を放出する見通しを強めた。同長官は原油輸出を禁止する可能性を排除せず、「使用したことはないが、ツールの一つではある」と述べた。

原題:White House to Take More Steps as Needed on Oil Prices: Psaki

U.S. Raises Prospect of Releasing Emergency Oil Reserves: FT (抜粋)