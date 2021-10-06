ＮＺ中銀、0.25ポイント利上げ－追加の引き締め示唆

ニュージーランド（ＮＺ）準備銀行（中央銀行）は６日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート（ＯＣＲ）を過去最低の0.25％から0.25ポイント引き上げ、0.50％とすることを決定した。

ＮＺ中銀は、金融刺激の水準の縮小を続けることが適切との認識を示し、追加の金融引き締めを示唆した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト21人中20人が0.25ポイントの利上げを予想していた。

ＮＺ中銀の声明の主な内容は次の通り。

さらなる刺激の縮小が今後予想される

さらなる動きは中期的なＣＰＩ、雇用の見通し次第

ヘッドラインＣＰＩは鈍化する前に目先４％上回る見通し

住宅価格の水準は持続不可能

制限が緩和されれば景気は速いペースで回復へ

生産能力への圧力のインフレへの波及が見られる

金融政策委員会は全会一致で利上げを決定



原題：New Zealand Raises Key Interest Rate to 0.50%; Decision History（抜粋）