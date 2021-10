【新型コロナ】シンガポール新規感染最多、ＮＺはワクチン接種推進

シンガポールでは新型コロナウイルスの新規感染者が3486人と、過去最多を更新した。

マカオは感染拡大抑制のため、ジムとバーの営業を停止する。中国はコロナ感染者ゼロを目指す最後の国となった。

ニュージーランドは、ワクチン接種率の引き上げに向け今月16日を「行動の日」とした。

医療保険の米ユナイテッドヘルス・グループとクッキー「オレオ」で知られる米モンデリーズ・インターナショナルは、従業員にワクチン接種を義務付ける。鉱山会社リオ・ティントも豪州の西オーストラリア州で従業員のワクチン接種を義務化する。

欧州連合(EU)の医薬品規制当局は、新型コロナ治療薬候補である米メルクの 経口薬について、より迅速な使用許可のプロセスを開始するかどうかを検討する。

米国では今年これまでのコロナ死者数が昨年1年間の累計を上回った。ジョンズ・ホプキンズ大学のデータによると、現在までの今年の累計は70万4000人強で、昨年1年間は35万1985人だった。

イスラエルでは約360万人がブースター接種を済ませており、重症患者数の減少が続いている。

米国では今年1-5月にコロナワクチン接種により、メディケア(高齢者・障害者向け医療保険)対象者のうち10万7000件の入院と3万9000人の死亡が回避できたとの推計が示された。連邦政府の研究員がメディケアのデータやワクチン接種率などから算出した。

米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)は成人を対象とした新型コロナウイルスワクチンのブースター(追加免疫)接種について、米食品医薬品局(FDA)に使用許可を 申請した。2回目接種が重症化予防に高い効果を示したとの臨床試験 結果が、同社のデータで示されていた。

米ジョンズ・ホプキンズ大とブルームバーグの 集計データによると、世界の新型コロナ感染者数は2億3580万人、死者数は481万人を超えた。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計63億9000万回を上回った。

