仮想通貨ビットコインは5日の取引で値上がりし、5万ドルを回復した。

ビットコインは一時5万355ドルを付けた。ニューヨークの早い時間帯では2.5%高。エルサルバドルがビットコインを法定通貨とした9月上旬以来の高値となった。

エルサルバドルの「実験」に世界が注目-ビットコインを法定通貨化

バンク・オブ・アメリカ(BofA)のアルケシュ・シャー氏らストラテジストはリポートで、デジタル資産の世界は「無視するには大き過ぎる」と指摘。「懐疑論者が想定するよりも多くの機会があり得るというのがわれわれの見解だ」とコメントした。

原題: Bitcoin Tops $50,000 as BofA Says Crypto ‘Too Large to Ignore’、Bitcoin Rises 2.1% to $50,014; CME Futures Up 1.1%(抜粋)