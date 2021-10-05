グローバルファウンドリーズ、ＩＰＯ申請－半導体ブームの中で

半導体受託生産の米 グローバルファウンドリーズは４日、新規株式公開（ＩＰＯ）を申請した。新型コロナウイルス禍に伴う半導体不足の中、半導体株に投資資金が殺到する状況から恩恵を得ようとしてしている。

同社は届け出で、ＩＰＯの規模を10億ドル（約1110億円）に設定。この数字は手数料計算のために使用されるプレースホルダーで、ＩＰＯ条件が決まれば変わる可能性がある。また、2020年の純損益が13億5000万ドルの赤字、売上高が48億5000万ドルなど、財務情報も明らかにした。同社はアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国の政府系ファンド（ＳＷＦ）、ムバダラ・インベストメントの傘下にある。

ブルームバーグ・ニュースは７月、グローバルファウンドリーズが約300億ドルの評価額での上場を計画していると報じていた。

モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）、ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、クレディ・スイスがＩＰＯを主導する。グローバルファウンドリーズは銘柄コード「ＧＦＳ」でナスダック市場に上場する計画。

原題：

GlobalFoundries Files for an IPO, Capitalizing on Chip Boom (1)（抜粋）