農林中金ＣＬＯ市場復帰の兆し、５億ドル相当ディールに参加－関係者

Photographer: Noriko Hayashi/Bloomberg
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農林中金ＣＬＯ市場復帰の兆し、５億ドル相当ディールに参加－関係者Lisa Lee (News)、浦中大我
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オクタゴンのリファイナンスに伴うＣＬＯ契約に農林中金も参加
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インフレヘッジと高格付けへの需要からＣＬＯ発行は過去最高を更新
農林中央金庫はかつてローン担保証券 （ＣＬＯ）の世界有数の買い手だったが、エクスポージャーは2019年に減少に転じた。しかし事情に詳しい複数の関係者によれば、最近になりディールに再び参加し始めた。
非公開情報を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、オクタゴン・インベストメント・パートナーズのリファイナンスに伴う５億ドル（約555億円）余りのＣＬＯ契約に農林中金も参加した。エクスポージャー拡大にはつながらないが、減少ペースが鈍る可能性がある。
オクタゴンと農林中金の担当者は、いずれもコメントを控えている。
インフレ高進へのヘッジと高い格付けを提供する証券を投資家が求める中で、ＣＬＯの発行は今年過去最高を更新しており、農林中金復帰の初期の兆しは、ＣＬＯのグローバル需要のさらなる高まりを示すものだ。
レバレッジドローンのポートフォリオを裏付けとするＣＬＯへの旺盛な需要は、今年に入りプライベートエクイティー（ＰＥ、未公開株）投資会社のレバレッジドバイアウト（ＬＢＯ）に拍車を掛けており、ＣＬＯディールのリスクが高まる懸念も生じている。
原題：Japan’s Nochu Tiptoes Back Into CLO Market After Long Absence（抜粋）