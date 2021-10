流動性危機にある中国の不動産開発会社、中国恒大集団の不動産管理部門である恒大物業の株式51%を合生創展が400億香港ドル(約5700億円)で取得する計画だと、財聯が事情に詳しい関係者の話を基に伝えた。

合生創展は子会社を通じ中国で不動産の開発、運用、投資や不動産管理を手掛ける。

中国恒大と不動産管理部門、香港市場で取引停止-理由は不明

原題:Hopson to Buy 51% of Evergrande Mgmt Unit for HK$40b: Cailian (抜粋)