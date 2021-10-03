マーベルとソニーの「ヴェノム」続編が初登場首位－北米映画興行収入

マーベルとソニーの「ヴェノム」続編が初登場首位－北米映画興行収入Rob Golum
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スーパーヒーロー映画ヴェノム続編、週末北米興行収入は9010万ドル
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アニメ映画「アダムス・ファミリー２」は1800万ドルで初登場２位
マーベルとソニー・ピクチャーズが2018年に共同制作したスーパーヒーロー映画の続編である「ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ」が週末に北米で封切りとなり、映画興行収入ランキングで別のマーベル作品「シャン・チー テン・リングスの伝説」を抜いて初登場首位となった。シャン・チーはそれまで４週連続で首位だった。
調査会社コムスコアの３日の発表によると、ヴェノム続編の週末北米興行収入（推計値）は9010万ドル（約100億円）。ボックスオフィス・プロの予想は7100万ドルだった。
アニメ映画「アダムス・ファミリー２」は1800万ドル（予想1610万ドル）で、初登場２位。大ヒットドラマシリーズ「ザ・ソプラノズ」の前日譚（たん）を描いた「ザ・メニー・セインツ・オブ・ニューアーク（原題）」も公開され、興行収入は500万ドルだった。
原題：‘Venom’ Sequel Has Top Opening Weekend of the Pandemic (1) (抜粋)