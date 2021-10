クリーブランド連銀総裁、バランスシート縮小を支持－どこかの時点で

米クリーブランド連銀のメスター総裁は、資産購入縮小の11月開始を支持する考えを改めて表明した。また米金融当局のバランスシートについて、どこかの時点で自然な形で縮小させることを容認すべきだとの認識を示した。

メスター総裁は1日、エコノミストで構成する「影の公開市場委員会(SOMC)」が主催したバーチャル形式のイベントでの質疑応答で、「適切な時期に、バランスシートを巡る当局の計画について話し合う必要があるだろう」と述べた。

その上で、「私個人の見解としては、前回と同様に、どこかの時点で資産のロールオフ(償還金を再投資しないことで保有高を減らすこと)を始めてバランスシートを縮小させる。その後バランスシートは基本的に正常化され、通貨需要などの要素に応じて拡大するのみという形になる」と語った。

利上げ開始時期については、来年になるとの見解を改めて示した。

メスター総裁は2022年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持つ。

