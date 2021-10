米国の個人消費支出は8月に伸びが加速し、市場予想も上回った。非耐久財への支出が増加した。インフレ指標も予想を超える伸びとなった。

キーポイント 個人消費支出(PCE)は前月比0.8%増 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は0.7%増 前月は0.1%減(速報値0.3%増)に下方修正

PCE総合価格指数は前月比0.4%上昇-予想0.3%上昇 前年同月比では4.3%上昇 1991年以来の大きな上昇率



インフレ調整後の実質PCEは前月比0.4%増。前月は0.5%減。

個人所得は0.2%増で、市場予想と一致した。

食品とエネルギーを除いたPCEコア価格指数は前月比0.3%上昇。前年同月比では3.6%上昇し、1991年以来の伸びとなった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Personal Spending Picks Up; Inflation Highest Since 1991(抜粋)、U.S. Aug. Personal Spending Rose 0.8% M/m; Est. 0.7%(抜粋)