【米中ウオッチ】対中政策、エネルギー供給確保厳命、香港から流出

【米中ウオッチ】対中政策、エネルギー供給確保厳命、香港から流出Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 米下院、中国企業の米上場に関する公聴会－26日に金融委の小委員会で
- 米通商代表、バイデン政権の対中通商政策公表へ－４日ＣＳＩＳで講演
- 中国不動産業の影響含め動向注視、必要なら迅速に対応－日銀意見
- 中国当局、国有エネルギー大手に冬季の供給確保を厳命－関係者
- 中国恒大、理財商品の購入者に資金返還開始－２年半で全額返済
- 中国乳業最大手の伊利、香港上場の澳優乳業買収を検討－関係者
- 救済受けた中国華融、１兆円超える起債を予定－流動性管理を強化
- 中国の裁判所、テスラに賠償金支払い命令－販売で不正と顧客が主張
- 中国の李克強首相、合理的な範囲内での成長維持を表明－国営ラジオ
- ＬＭＥで金属下落－中国製造業の活動縮小受けスタグフレーション懸念
- ファンドの米ベリション、シンガポールにオフィス開設へ－香港も視野
- 中国恒大株、香港市場で４日ぶり下落－Ｓ＆Ｐが資産売却評価でも
- 中国：４－６月の経常黒字、533億ドルに改定－速報値528億ドル
- ローズタウン、オハイオ工場売却でフォックスコンと合意近い－関係者
- 香港からバンカー流出が加速、本土事業拡大したいがコロナで出張困難
- 香港が「ドキシング」防止強化、改正案可決－言論制限の懸念も
- 中国ワクチン輸出減少、「ｍＲＮＡ」へのシフト広がる－新型コロナ
- 中国の隠れ地方債務918兆円、ＧＤＰの約52％に膨らむ－ゴールドマン