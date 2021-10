米債務上限「Ｘデー」28日前後か－ＴＢ入札敬遠やリスクプレミアムも

短期金利市場の投資家は、米連邦債務の上限到達が一体いつになるかを注視しており、米当局が危険だと示唆する「Xデー」前後に満期を迎える財務省短期証券(TB)利回りにはリスクプレミアムがはっきりと見て取れる。

米上下両院は12月3日までの暫定予算案を 可決し、バイデン大統領の署名を経て9月30日に成立した。政府機関の閉鎖は回避されたが、債務上限の引き上げや再度の適用停止は暫定予算に盛り込まれていない。

米暫定予算が成立、政府閉鎖を回避-債務上限問題は未解決のまま

イエレン財務長官は9月28日に公表した議会指導部宛ての書簡で、債務上限の引き上げないし適用停止が行われなければ、10月18日前後に財務省の資金が尽きると 警告。米議会予算局(CBO)も9月29日の報告書で、10月後半か11月初めまでに財務省の資金が尽き、特例措置も使い切るとの見通しを示した。

米財政資金と特例措置、10月後半か11月初めまでに尽きる-議会予算局

Xデーが想定される期間に満期が到来する4週間物TB入札は敬遠され始め、一部の買い手にとって「立ち入り禁止区域」となる一方、9月30日の米連邦準備制度の リバースレポファシリティー利用額は1兆6000億ドル(約178兆円)と記録的水準に達した。

他の全ての条件が同じなら通常は期間が長めのTBの利回りが短めのTBより高くなる。しかし現在は、米政府のデフォルト(債務不履行)可能性が最も高まる10月半ばから11月初めまでに満期を迎えるTBの利回りが著しく上昇している。

モルガン・スタンレーのアナリストらは9月30日のリポートで、Xデーを10月28日前後と予測。債務上限を巡る過去のエピソードを見る限り、満期が想定されるXデーに近いTBの利回りは、その日が近づく過程で35-50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)程度上昇したという。

アナリストらは、11日の週までに確実な解決がない場合、予想されるXデーに向けて、該当するゾーンのTBの価格が速いペースで下落する恐れがあると分析した。

原題: Money Markets Avoiding Risky Bills: Debt Ceiling Anxiety Tracker、T-Bills May Get Cheaper If Debt-Cap Resolution Stays Elusive: MS