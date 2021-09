米利上げ予想は行き過ぎ、当局者｢一新｣でハト派傾斜も－ＪＰモルガン

2023年1-3月(第1四半期)までに2回の米利上げを市場が織り込むのは時期尚早だと、JPモルガン・チェースのストラテジスト、テレサ・ホー、アレックス・ローバー両氏がリポートで指摘した。

両氏は「市場は米金融当局の利上げ意欲について判断を誤り続けてきた長い歴史がある」とした上で、新型コロナウイルス感染とそれが長期的な成長に与え得る影響を巡る不透明を踏まえ、当局は「景気見通しについてもっと安心できるまで利上げを急ぐことに」慎重になるのではないかと論じた。

今後数カ月に金融当局者の「一新」が起こる可能性があり、その結果、連邦公開市場委員会(FOMC)がハト派に傾斜する可能性があるとも指摘。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が続投するかどうかが未定で、クラリダ、クオールズ両副議長の任期満了が今年中および来年序盤に控えていることを考えると特にそうだと分析した。

【MLIV】FOMCのドット・プロットは劇的な変化へ-連銀総裁ら交代

FRB理事は地区連銀総裁ほどタカ派ではなく、連銀総裁の多くはFOMCでの議決権を持たないと、ストラテジストらは指摘した。

