エリオット、東芝の持ち分を積み上げ－「根源的価値に強い確信」

米投資会社エリオット・インベストメント・マネジメントは、同社が 東芝の「大規模な投資家」であると明らかにした。東芝の取締役会は株式非公開化について検討している。

エリオットの広報担当者は電子メールで、「当社の東芝への投資は同社の根源的価値に対する強い確信を反映している」と説明。「ここ数カ月、当社が東芝に関与してきていることが建設的なものとなっていることに勇気付けられている」とコメントした。

英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は先に、エリオットの持ち分積み増しについて報じていた。

東芝の広報担当、原みどり氏はブルームバーグの電話取材に対し「個別の株主とのコミュニケーションについては公表しない」と述べた。

FTが東芝に近い関係者の話を引用したところによると、エリオットの持ち株比率は5%を超えてはいない。

FTによれば、エリオットは東芝の取締役会およびアドバイザーらと複数回の会合を持った。東芝の取締役会は株主との間で、「前例のないレベルの」協議を行っていると同取締役会に近い関係者が述べている。

また、2つの大手プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資ファンドは東芝の買収を検討したが初期段階でこの案を放棄したと、ファンドに近い関係者が明らかにした。

FTは関係者の話として、エリオットは東京のチームを拡大することを目指してきたとも報じた。

