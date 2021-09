中国恒大株、香港市場で４日ぶり下落－Ｓ＆Ｐが資産売却評価でも

格付け会社S&Pグローバル・レーティングは深刻な資金難が続く 中国恒大集団の資産売却を前向きな措置だと評価したが、30日の香港株式市場では恒大の株価が3.9%安で引けた。

S&Pの企業格付けディレクター、マシュー・チョウ氏は、恒大が盛京銀行の株式20%を100億元(約1730億円)で売却する取り決めは恒大の流動性危機を解決する最初の一歩だと指摘した。恒大株は一時は値上がりしたものの、結局下げて取引を終え、4営業日ぶりの下落となった。

Sales Slump Amount of junk-rated dollar bonds priced by Chinese developers has dived Source: Bloomberg

一方、別の中国不動産会社、広州富力地産( 広州R&Fプロパティーズ)の株価は香港市場で17%高と、12年ぶりの上昇率を記録した。共同創業者が財務支援の強化で合意した。

ブルームバーグがまとめた価格データによれば、2025年6月償還のドル建て恒大債は23.5セントの気配値でほぼ変わらず。

