中国の製造業活動を測る政府の指数が今月、活動拡大・縮小の節目となる50を割り込んだ。既に減速感が出ていた中国経済に、国内で広がる電力不足が追い打ちとなっているようだ。

国家統計局が30日発表した9月の製造業購買担当者指数(PMI)は49.6。8月は50.1、ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は50だった。50割れは2020年2月以来。

建設業とサービス業を対象とする非製造業PMIは53.2。前月の47.5から持ち直し、予想の49.8を大きく上回った。

原題: China’s Factories Contract For First Time Since Pandemic Began、China Factory Activity Contracts First Time Since Feb. 2020(抜粋)