中国外務省の華春瑩報道官は北京で29日開いた定例記者会見で、自民党新総裁に岸田文雄前政調会長が選出されたことに関連し、中国は日本の次期政権と共に実務協力を深め、両国関係を前に進める用意があると表明した。

原題:

China Says Will Work With New Japan Leader on Bilateral Ties(抜粋)