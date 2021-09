原油先物相場はアジア時間29日午前に下落。米原油在庫増加に加え、米国がデフォルト(債務不履行)に陥る可能性を巡る懸念でリスクオフの動きが広がった。

事情に詳しい複数の関係者によれば、米国石油協会(API)のデータでは米原油在庫が先週、前週比で400万バレル強増加した。29日に公表される政府データで確認されれば、8週ぶりの在庫増となる。

ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限はシンガポール時間29日午前9時52分(日本時間午前10時52分)時点で1.2%安の1バレル=74.36ドル。ロンドンICEの北海ブレント11月限は1.1%安の78.24ドル。

原題:Oil Drops as Climb in U.S. Stockpiles, Risk-Off Mood Check Rally(抜粋)