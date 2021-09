ブラード連銀総裁「インフレ圧力が予想より長引くケースに備え必要」

米セントルイス連銀のブラード総裁は、インフレの「上振れリスク」を認識しており、物価圧力が予想より長引く場合に備え米金融当局は準備する必要があると語った。

ブラード総裁はフィリピン中央銀行主催のバーチャルパネル討論会で、「われわれは春にはインフレ抑制の姿勢を取らざるを得ないだろう。期待ほど抑制されないケースに備えたい」と発言した。

資産購入プログラムのテーパリング(段階的縮小)が「間もなく」開始される可能性を先週の連邦公開市場委員会(FOMC)が示唆した点に総裁は言及し、「大きなショックがない限り、われわれは11月にテーパリングに踏み切ることになると私は思う」と述べた。

2013年には当時のバーナンキ連邦準備制度理事会(FRB)議長がテーパリングを示唆しただけで金融市場が動揺し、「テーパータントラム(市場のかんしゃく)」と呼ばれる現象が起きたが、そのような地点は過ぎたとの認識も示した。

ブラード総裁は今年のFOMCで投票権を持たない。

Bullard: Prudent for Fed to Be Ready If High Inflation Persists(抜粋)