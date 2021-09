中国は現時点で資産購入政策を採用する必要がないとの考えを、中国人民銀行(中央銀行)の易綱総裁が示した。中国経済は5-6%の潜在成長率を維持すると見込まれ、通常の金融政策の実施に適切な状況が整っていると、同総裁が中銀のウェブサイトに掲載した論文の中で説明した。

易総裁は、通常の金融政策を継続する期間を可能な限り長くするとし、資産購入の必要性はないと主張。中央銀行による長期の資産購入は市場の機能を損ない、モラルハザードを生む恐れがあると指摘した。

人民銀行は最優遇貸出金利(ローンプライムレート=LPR)の設定方法を改善し、市場に基づく国債利回り曲線の形成を模索するとも述べた。

原題:

China Doesn’t Need to Adopt Asset Purchases Now: PBOC’s Yi (1)(抜粋)