電力危機で中国の石炭需要加速か－欧州やインドの買い手と競合も

中国は電力危機を受け、より幅広い生産国からの石炭輸入を増やすことが見込まれ、同様に石炭の購入を増やしている欧州やインドの買い手と競合する可能性がある。

中国の電力の3分の2余りは石炭火力発電所が占め、同国で使用される石炭の90%強は国内で生産されているものの、短期間で国内の生産を増やすことは難しい。国外に調達先を探すのが容易な選択肢だが、中国政府が昨年遅くに世界2位の輸出国であるオーストラリアからの輸入禁止を決定したため、状況は若干複雑になっている。

中国の鉱山への新たな投資がここ数年は低水準にとどまっていることを踏まえると、国内の石炭供給を増やすことは容易ではないと、ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、ミシェル・レオン氏がリポートで指摘。安全上の懸念から過剰な掘削も厳しく禁止されているという。

中国はその代わり、従来の供給源からの購入拡大を図る可能性が高い。吉林省は電力供給や暖房用の石炭を確保するため、インドネシアやロシア、モンゴルからの輸入を増やす方針を発表した。

中国はさらに南アフリカ共和国、コロンビア、米国、カナダなどの石炭輸出国にも目を向けることも見込まれ、世界の他の地域の買い手と競合し、世界的な価格上昇に拍車を掛ける可能性もある。また、天然ガス不足に見舞われている欧州の電力会社は 石炭購入を余儀なくされているほか、インドでも石炭在庫が 底を尽きつつある。

