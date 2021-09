アジア時間28日午前の時間外取引で、北海原油代表油種のブレント先物相場が続伸し、2018年10月以来となる1バレル=80ドル台に乗せた。世界的なエネルギー不足に伴い在庫が急減し、需要が供給を上回る状況が背景にある。

ICEフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物の11月限はシンガポール時間午前11時6分(日本時間午後0時6分)時点で0.8%高の80.19ドルで取引された。27日の通常取引は1.44ドル(約1.8%)高の79.53ドルで取引を終えた。

