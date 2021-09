融創中国、紹興市の当局に支援を要請していない－社債反発

中国の不動産開発会社、 融創中国は、浙江省紹興市の当局に政策支援を要請してはいないとの 声明を発表した。

不動産プロジェクトの建設と運営は全国的に通常通りだと説明した。

27日には、不動産市況悪化の中で紹興市での事業に支障をきたした同社が市当局に「特別な政策支援」を求めたと 報じられていた。

支援要請を否定したことを受けて同社のドル建て社債は28日午前に値上がり。ブルームバーグがまとめた価格によれば、表面利率6.5%の2026年償還債は香港時間午前9時8分(日本時間同10時8分)現在、額面1ドルに対し3.7セント高の84.9セントとなった。前2営業日には合わせて8.6セント下落していた。

表面利率7%の25年償還債も3.1セント値上がりし84.6セント。同社は28日先に、表面利率7.5%、24年2月償還の社債3360万ドル(約37億3000万円)を市場で買い戻したと明らかにしていた。

