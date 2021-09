ＬＩＢＯＲ代替ＳＯＦＲ、「市場リスク反映」で見劣り－先発優位でも

国際的な指標金利であるロンドン銀行間取引金利(LIBOR)からの移行の過熱が予想される年末まで3カ月となったが、米国での代替指標金利が一つだけとならない可能性が高いことは引き続き明らかだ。

LIBORが長年、ウォール街の非常に多くの部分に動力を提供してきた理由の一つは、市場のリスク水準を映すクレジットセンシティビティー(信用感応度)にある。だが規制・監督当局が選好するドル市場の代替指標、担保付翌日物調達金利(SOFR)はそうではない。

LIBORは翌日物と1カ月、3カ月、6カ月、12カ月物のドルLIBORを除き、年末で公表が停止される。ドル建て新規融資はそれ以後LIBORを参照金利として用いることができず、LIBORに連動する金融商品は、ドルLIBORの公表が完全に止まる2023年6月末までに代替金利に移行する必要がある。

BofAセキュリティーズの米国金利戦略責任者マーク・カバナ氏は24日の顧客向けリポートでSOFRについて、「先発優位性を享受し、22年にかけて勢いに弾みがつく公算が大きい」と予想した。

ただその一方で、SOFRは「ダイナミックなクレジットセンシティビティーを欠く」ため、「ブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス(短期銀行利回り指数=BSBY)」や「AMERIBOR」に連動する先物とスワップが軌道に乗る場合は特にそうだが、別の代替指標金利にチャンスが生まれると指摘した。

BSBYはブルームバーグ・ニュースの親会社ブルームバーグ・エル・ピー傘下ブルームバーグ・インデックス・サービスが管理・運営し、AMERIBORは、アメリカン金融取引所(AFX)の会員である中小銀行間の実際の借り入れコストから算出される。

市場には年末にかけやるべき仕事が多く残っているが、SOFRは参照金利とする借り入れに 幾つかの企業が動き、代替金利として勢いが増している。SOFRに連動するデリバティブ(金融派生商品)の取引が上向いていることも重要だ。リスクの相殺手段を提供し、ウォール街の金融機関の貸し付けに伴う不安を軽減すると期待される。

比較的規模の小さい会社は、米国債のレポ市場に連動することに満足せず資金コストが信用状況を反映することをむしろ好む可能性があり、結果的に代替指標を検討すると考えられる。

原題:Libor Countdown: SOFR’s Not Alone as Transition Deadline Nears(抜粋)