最大雇用の追求で米金融当局はその責務を遂行－アトランタ連銀総裁

米アトランタ連銀のボスティック総裁は27日、「インフレ問題が既に起きており、それが長引く可能性が高いことを示す明確なデータがない限り、われわれは労働市場の成り行きを見守ることができ、長期的な最大雇用の追求をさらに推し進めることが可能だ」との見解を示した。

同連銀のウェブサイトに掲載された最大雇用に関する エッセイ(小論文)で指摘したもので、「われわれは皆、もっと力強く最大雇用を目指す必要があり、米連邦準備制度はその責務を遂行している」と説明した。

一方、インフレについては「私が数カ月前に考えていたよりも長期にわたり高めのインフレ状況が継続する可能性もあるが、長期的なインフレ期待はまずまずよく落ち着いている」と指摘した。

ボスティック総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つ。

