米上院共和党は27日、連邦債務の法定上限を2022年12月まで凍結するとともに、政府機関閉鎖回避のため9月30日以降も政府資金を手当てする法案の本会議採決を阻止した。民主党は債務上限凍結と暫定予算の成立に向けて新たな戦略を見いだす必要がある。

下院を先週通過した債務上限凍結と暫定予算の抱き合わせ法案を上院本会議で採決するには賛成60票が必要だったが、賛成48票、反対50票とこれに満たなかった。

民主党のシューマー上院院内総務は、連邦政府のデフォルト(債務不履行)と政府閉鎖の両方を回避するため、今週中にさらなる措置を講じると述べた。

米連邦議会議事堂 Photographer: Sarah Silbiger/Bloomberg

原題: Senate Republicans Block Bill to Raise Debt Cap, Avert Shutdown、Schumer Vows Further Steps This Week on Debt Limit, Govt Funding(抜粋)