米ＮＹ連銀総裁、世界的に「非常にネガティブ」－債務上限突破すれば

米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は27日、連邦政府の債務が上限を突破する可能性について、「そうした状況で金融当局が何をするか、あるいはしないかを私は推測するつもりはない」と述べた。

ウィリアムズ総裁はニューヨーク・エコノミック・クラブでバーチャル形式で講演した後、記者団に対し「実際に上限を超えて政府が全ての債務を返済しているとは言えない状況に入った場合、米国だけでなく世界中で非常にネガティブなダイナミクスが生まれるだろう」と述べた。

同総裁は「われわれは皆これを分かっているが、2020年3月に国際金融システムの中心である米国債市場でこれを目の当たりにしている」とコメント。「米国債市場が機能できなければ世界中に悪影響を及ぼす。今回も運営上テクニカルな措置を講じることは可能だが、それでは大局は変わらない」と語った。

