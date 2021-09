米金融当局が一時的物価上昇に反応するのは誤り－カシュカリ総裁

米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は今年の米インフレ率の急上昇について、新型コロナウイルス感染流行に伴う供給混乱によって引き起こされたものであり、金融当局の対応は不要だとの認識を示した。

カシュカリ総裁はミネアポリス連銀のウェブサイトに掲載された オンラインQ&Aで、「短期的な物価動向に過剰反応したくはない。経済を本格回復させ、できるだけ多くの米国人の雇用を取り戻せることを確実にしたい」と述べた。

同総裁は「自動車セクターがインフレ率上昇の大きな原因であり、自動車メーカーのサプライヤーも大きな圧力を受けている」と指摘。「そうした状況は何とか解消されていくだろうというのが私の基本シナリオだ。自動車需要がいつまでも高止まりすることはなく、家庭用トイレットペーパーや木材の需要もそうだ。こうした調整の一部はもっと時間がかかる」と予想した。

今年の連邦公開市場委員会(FOMC)でカシュカリ総裁は投票権を持たない。

