イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁は27日の講演で、インフレ圧力に対して金融政策の対応が必要になる場合には「量的緩和(QE)ではなく金利を使うべきだろう」と述べ、「この点について遠回しに言う理由はない」と言明した。

