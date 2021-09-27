ＣＮＯＯＣ、上海上場で6000億円確保へ－ＮＹ証取では上場廃止

中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）は公募を通じた中国本土での上場で資金を確保する計画だ。ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）は今年、米制裁対象の同社を上場廃止にする方針を示している。

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香港証券取引所への届け出によると、ＣＮＯＯＣは上海証券取引所への上場で350億元（約6000億円）を集める計画だ。最大26億株の新株を発行する。確保した資金は事業開発に充て、余った資金は運転資金に回す。

上海上場は、ＣＮＯＯＣにとって新たな資本市場を切り開く動きだ。トランプ前米政権は特定の許可がなければ米技術へのアクセスを制限する ブラックリストに同社を追加し、ＮＹＳＥは今年２月、米国預託証券（ＡＤＲ）を上場廃止にする方針を明らかにした。

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ＣＮＯＯＣはその後、ＮＹＳＥに決定撤回を求めたが、同証取の ウェブサイトには上場銘柄として社名が残っていない。

原題：

Cnooc Plans $5.4 Billion Shanghai Listing After U.S. Sanctions（抜粋）