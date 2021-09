朝鮮戦争の終戦宣言は「良い発想」、関係改善で議論の用意－金与正氏

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党副部長は、韓国の文在寅大統領が提案した朝鮮戦争の正式な 終戦宣言について、双方が相手の敵視をやめるという意味で「興味深い提案であり良い発想だ」と評した。国営朝鮮中央通信(KCNA)が24日、金与正氏の談話を伝えた。

金与正氏 (ベトナム・ハノイ、2019年3月) Photographer: Jorge Silva/Pool via Bloomberg

与正氏は終戦宣言の提案が「悪くない」としながらも、時宜にかなう内容かどうかや議論に向けた条件が全て満たされるかを検討する必要があると指摘。前提条件として双方が互いを尊重することを約束し「偏った視点とひどい敵視政策、不公平な二重基準を撤回」しなければならないとした。

与正氏はさらに、南側が敵対的な姿勢を改めれば、関係改善について議論する用意があるとした。

朝鮮戦争の終戦宣言は時期尚早-北朝鮮のリ・テソン外務次官が談話

原題:

Kim’s Sister Says Willing to Discuss Relations With S. Korea(抜粋)