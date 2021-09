米ＩＡＣがメレディス買収で交渉、評価額は2760億円強－関係者

バリー・ディラー会長が率いるメディア・インターネットサービス会社、米 IAC/インタラクティブは総合メディア企業の米 メレディス買収に向け交渉を進めている。事情に詳しい関係者が明らかにした。メレディスの評価額は25億ドル(約2760億円)強の見込み。実現すればIACのオンライン出版のラインアップにメレディスの「ピープル」などの著名雑誌が加わることになる。

協議は非公開だとして同関係者が匿名で明らかにしたところでは、協議は進展した段階にある。IACとメレディスの交渉については、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じていた。同報道を受け、23日の米株式市場時間外取引でメレディスは一時19%高を付けた。IACは一時、通常取引終値を下回った。

メレディスは「ピープル」の他に「ベター・ホームズ・アンド・ガーデンズ」や「シェイプ」などの雑誌を発行。一方、IACは「ブライズ」「シリアス・イーツ」「インベストペディア」などを有する。

IACは住宅リフォームを手掛ける米アンジーの過半数株式を所有。また今年に入ってオンラインカジノなどを運営する英エンテインの買収の取り組みを支援し、賭博市場への進出を図った。

メレディスはコメントを控えた。IACにコメントを求めたが返答はなかった。

原題:

IAC Is Said to Be in Talks to Buy People Publisher Meredith (1)(抜粋)